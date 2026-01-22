Kryptokurse am Donnerstagmittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Donnerstagmittag.

Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gestiegen. So gewann Bitcoin um 12:25 0,59 Prozent auf 89.875,93 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 89.348,06 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt - der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -1,3 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 29,8 Prozent.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 68,49 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (68,34 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,22 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 0,44 Prozent auf 2.990,60 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 2.977,54 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 2,26 Prozent auf 597,55 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 584,34 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergauf. Ripple steigt 0,26 Prozent auf 1,947 US-Dollar, nach 1,942 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit muss Monero Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der Monero-Kurs um 2,25 Prozent auf 510,33 US-Dollar. Am Vortag standen noch 522,08 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich Cardano mit einem Abschlag. Um 12:25 notiert der Cardano-Kurs 0,41 Prozent schwächer bei 0,3637 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,3652 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,2141 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,2993 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,2990 US-Dollar.

Währenddessen wird Binancecoin bei 892,92 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,18 Prozent im Vergleich zum Vortag (882,47 US-Dollar).

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,1259 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1263 US-Dollar.

Zudem gewinnt Solana am Donnerstagmittag hinzu. Um 0,49 Prozent auf 129,85 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 129,22 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 0,08 Prozent auf 12,40 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 12,39 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Chainlink-Kurs um 0,19 Prozent auf 12,40 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 12,38 US-Dollar wert.

Indes steigt der Sui-Kurs. Für Sui geht es nach 1,505 US-Dollar am Vortag auf 1,519 US-Dollar nach oben (0,94 Prozent).

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.