Kryptokurse am Mittag

So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Freitagmittag am Kryptomarkt.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 12:26 gewinnt Bitcoin 0,86 Prozent auf 70.720,99 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 70.116,49 US-Dollar.

Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um -1,38 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 12:25 auf 606,10 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 614,61 US-Dollar wert war.

Währenddessen wird Ethereum bei 3.517,67 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,26 Prozent im Vergleich zum Vortag (3.508,70 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Verluste in Höhe von -1,64 Prozent auf 97,07 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 98,68 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Freitagmittag lag der Ripple-Kurs bei 0,6090 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,6090 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Freitagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,5850 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,5862 US-Dollar.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 0,47 Prozent auf 134,08 US-Dollar, nach 133,46 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit geht es für IOTA bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 0,75 Prozent auf 0,3072 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der IOTA-Kurs noch bei 0,3049 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,0089 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0087 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Freitagmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1300 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1303 US-Dollar.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0500 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Dash-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,28 Prozent auf 37,72 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 36,88 US-Dollar wert.

Zeitgleich verstärkt sich der NEO-Kurs um 3,68 Prozent auf 22,86 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 22,05 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at