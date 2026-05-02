Krypto-Marktbericht 02.05.2026 12:43:06

Kryptokurse am Mittag

Kryptokurse am Mittag

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstagmittag.

Am Mittag verteuert sich der Bitcoin-Kurs um 0,11 Prozent. Damit ist Bitcoin um 12:25 78.230,77 US-Dollar wert, nach 78.142,67 US-Dollar am Vortag.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,5 Prozent aufweist und bei 9,91 EUR notiert.

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,06 Prozent auf 55,43 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 55,40 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt Ethereum am Samstagmittag hinzu. Um 0,47 Prozent auf 2.303,63 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 2.292,81 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,36 Prozent auf 448,70 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 450,32 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Ripple im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1,384 US-Dollar) geht es um 0,16 Prozent auf 1,386 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit kann Monero Gewinne verbuchen. Um 12:25 steigt der Monero-Kurs um 1,67 Prozent auf 385,54 US-Dollar. Am Vortag standen noch 379,20 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Samstagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2489 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2481 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1596 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:25 bei 0,1596 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,3314 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3267 US-Dollar.

Währenddessen wird Binancecoin bei 615,20 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,02 Prozent im Vergleich zum Vortag (615,29 US-Dollar).

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1079 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1084 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Solana-Kurs im Aufwind. Um 12:25 zieht Solana um 0,24 Prozent auf 83,91 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 83,71 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil notiert der Avalanche-Kurs bei 9,114 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (9,084 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,33 Prozent.

Währenddessen kommt der Chainlink-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 9,090 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Sui kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,9181 US-Dollar lag, wird der Sui-Kurs um 12:25 auf 0,9188 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Weitere Links:

Bitcoinkurs notiert in volatilem Handel unter 67.000 US-Dollar
Trump sorgt für Krypto-Volatilität: Bitcoin, Ethereum & Co. reagieren mit starken Verlusten
Krypto-Rally: Politische Hoffnung beflügelt den Markt für Bitcoin, Ethereum & Co.
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,172
-0,0017
-0,14
Japanischer Yen
184,17
0,3900
0,21
Britische Pfund
0,8636
0,0010
0,12
Schweizer Franken
0,9165
0,0003
0,03
Hongkong-Dollar
9,1823
-0,0063
-0,07
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:45 Staatsinsolvenz: Das sind die größten Pleiteweltmeister
12:16 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
11:42 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11:22 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10:42 April 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

