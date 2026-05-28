|Krypto-Marktbericht
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28.05.2026 12:43:07
Kryptokurse am Mittag
Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 12:26 fällt Bitcoin 1,36 Prozent auf 73.246,75 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 74.256,81 US-Dollar.
Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu - der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 3,9 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 1,6 Prozent.
Daneben fällt Litecoin um 2,07 Prozent auf 50,83 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 51,90 US-Dollar.
Währenddessen wird Ethereum bei 1.987,32 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,67 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.021,13 US-Dollar).
Indes fällt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 333,71 US-Dollar am Vortag auf 320,93 US-Dollar nach unten (3,83 Prozent).
Daneben fällt Ripple um 1,10 Prozent auf 1,291 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,305 US-Dollar.
Daneben wertet Monero um 12:26 ab. Es geht 3,82 Prozent auf 377,95 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 392,96 US-Dollar stand.
Daneben präsentiert sich Cardano mit einem Abschlag. Um 12:26 notiert der Cardano-Kurs 2,79 Prozent schwächer bei 0,2303 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,2369 US-Dollar.
In der Zwischenzeit kann Stellar Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Stellar-Kurs um 6,04 Prozent auf 0,1735 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,1637 US-Dollar an der Tafel.
Währenddessen wird Tron bei 0,3524 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 4,20 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,3679 US-Dollar).
Indes fällt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 648,04 US-Dollar am Vortag auf 632,37 US-Dollar nach unten (2,42 Prozent).
Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,0982 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Derweil geht es für den Solana-Kurs bergab. Solana sinkt 1,76 Prozent auf 80,86 US-Dollar, nach 82,31 US-Dollar am Vortag.
Derweil notiert der Avalanche-Kurs bei 8,823 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (9,035 US-Dollar) ist das ein Verlust von 2,34 Prozent.
Währenddessen wird Chainlink bei 8,884 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vortag (9,123 US-Dollar).
Zudem gibt Sui am Donnerstagmittag nach. Um 4,57 Prozent auf 0,9151 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sui-Kurs bei 0,9590 US-Dollar.Redaktion finanzen.at
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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Devisenkurse
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|Kurs
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|Japanischer Yen
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|Britische Pfund
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|Schweizer Franken
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0,9136
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-0,14
|Hongkong-Dollar
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9,1306
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0,0209
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0,23
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