Kryptokurse am Mittwochvormittag

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

Der Bitcoin-Kurs wertet am Mittwochvormittag um 0,03 Prozent auf 101.666,69 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 101.638,46 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,0 Prozent. Bei einem Kurs von 13,78 EUR beträgt die Performance seit Auflage 49,5 Prozent.

Zudem gewinnt Litecoin am Mittwochvormittag hinzu. Um 0,99 Prozent auf 86,46 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 85,61 US-Dollar.

Daneben wertet Ethereum um 09:41 auf. Es geht 0,08 Prozent auf 3.300,68 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 3.297,96 US-Dollar stand.

Indessen verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um -0,07 Prozent auf 481,23 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 481,57 US-Dollar.

Daneben wertet Ripple um 09:40 auf. Es geht 0,45 Prozent auf 2,225 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 2,215 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Dash-Kurs Verluste in Höhe von -6,36 Prozent auf 114,47 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 122,25 US-Dollar wert.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 7,26 Prozent auf 364,23 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 339,58 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich NEO im Minus. Im Vergleich zum Vortag (4,784 US-Dollar) geht es um -0,29 Prozent auf 4,770 US-Dollar nach unten.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1270 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 09:40 bei 0,1271 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Cardano im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,5223 US-Dollar) geht es um 1,31 Prozent auf 0,5291 US-Dollar nach oben.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2712 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:40 bei 0,2716 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 09:37 wurde ein Kurs von 0,0011 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0012 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:39 werden 0,0069 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.