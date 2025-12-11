Krypto-Marktbericht 11.12.2025 17:23:14

Kryptokurse am Nachmittag

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Donnerstagnachmittag.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 17:10 fällt Bitcoin 2,77 Prozent auf 89.469,58 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 92.019,27 US-Dollar.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 3,7 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 30,9 Prozent.

Daneben fällt Litecoin um 4,49 Prozent auf 80,79 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 84,59 US-Dollar.

Währenddessen wird Ethereum bei 3.163,80 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Vortag (3.326,36 US-Dollar).

Indes fällt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 573,29 US-Dollar am Vortag auf 558,94 US-Dollar nach unten (2,50 Prozent).

Daneben fällt Ripple um 2,71 Prozent auf 1,989 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 2,044 US-Dollar.

Daneben wertet Monero um 17:10 auf. Es geht 1,32 Prozent auf 406,02 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 400,75 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich Cardano mit einem Abschlag. Um 17:10 notiert der Cardano-Kurs 8,81 Prozent schwächer bei 0,4135 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,4535 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Stellar Verluste verbuchen. Um 17:10 fällt der Stellar-Kurs um 4,13 Prozent auf 0,2399 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,2502 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,2812 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indes fällt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 894,82 US-Dollar am Vortag auf 863,07 US-Dollar nach unten (3,55 Prozent).

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,1367 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergab. Solana sinkt 4,20 Prozent auf 130,79 US-Dollar, nach 136,52 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Avalanche-Kurs bei 12,95 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (14,15 US-Dollar) ist das ein Verlust von 8,48 Prozent.

Währenddessen wird Chainlink bei 13,46 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 4,64 Prozent im Vergleich zum Vortag (14,12 US-Dollar).

Zudem gibt Sui am Donnerstagnachmittag nach. Um 5,33 Prozent auf 1,531 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sui-Kurs bei 1,617 US-Dollar.

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX vor festerem Start -- Asiens Börsen legen am Freitag teils kräftig zu
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren vor dem Wochenende zu moderaten Aufschlägen. Vor dem Wochenende verzeichnen die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

