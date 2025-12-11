|Krypto-Marktbericht
|
11.12.2025 17:23:14
Kryptokurse am Nachmittag
Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 17:10 fällt Bitcoin 2,77 Prozent auf 89.469,58 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 92.019,27 US-Dollar.
Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 3,7 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 30,9 Prozent.
Daneben fällt Litecoin um 4,49 Prozent auf 80,79 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 84,59 US-Dollar.
Währenddessen wird Ethereum bei 3.163,80 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Vortag (3.326,36 US-Dollar).
Indes fällt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 573,29 US-Dollar am Vortag auf 558,94 US-Dollar nach unten (2,50 Prozent).
Daneben fällt Ripple um 2,71 Prozent auf 1,989 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 2,044 US-Dollar.
Daneben wertet Monero um 17:10 auf. Es geht 1,32 Prozent auf 406,02 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 400,75 US-Dollar stand.
Daneben präsentiert sich Cardano mit einem Abschlag. Um 17:10 notiert der Cardano-Kurs 8,81 Prozent schwächer bei 0,4135 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,4535 US-Dollar.
In der Zwischenzeit muss Stellar Verluste verbuchen. Um 17:10 fällt der Stellar-Kurs um 4,13 Prozent auf 0,2399 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,2502 US-Dollar an der Tafel.
Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,2812 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Indes fällt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 894,82 US-Dollar am Vortag auf 863,07 US-Dollar nach unten (3,55 Prozent).
Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,1367 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Derweil geht es für den Solana-Kurs bergab. Solana sinkt 4,20 Prozent auf 130,79 US-Dollar, nach 136,52 US-Dollar am Vortag.
Derweil notiert der Avalanche-Kurs bei 12,95 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (14,15 US-Dollar) ist das ein Verlust von 8,48 Prozent.
Währenddessen wird Chainlink bei 13,46 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 4,64 Prozent im Vergleich zum Vortag (14,12 US-Dollar).
Zudem gibt Sui am Donnerstagnachmittag nach. Um 5,33 Prozent auf 1,531 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sui-Kurs bei 1,617 US-Dollar.Redaktion finanzen.at
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere Links:
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1741
|
0,0002
|
|
0,01
|Japanischer Yen
|
182,658
|
0,0480
|
|
0,03
|Britische Pfund
|
0,8769
|
0,0002
|
|
0,02
|Schweizer Franken
|
0,9329
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Hongkong-Dollar
|
9,1382
|
0,0028
|
|
0,03