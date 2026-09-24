|Krypto-Marktbericht
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24.09.2026 17:23:14
Kryptokurse am Nachmittag
Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 17:10 fällt Bitcoin 0,71 Prozent auf 83.762,64 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 84.364,47 US-Dollar.
Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,6 Prozent aufweist und bei 11,21 EUR notiert.
Zeitgleich verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 17,67 Prozent auf 72,54 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 61,65 US-Dollar.
Währenddessen verliert der Ethereum-Kurs um 0,83 Prozent auf 2.660,86 US-Dollar. Gestern war Ethereum noch 2.683,07 US-Dollar wert.
Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach unten. Bitcoin Cash verliert 0,46 Prozent auf 335,76 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 337,32 US-Dollar an der Tafel standen.
Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,499 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 17:10 bei 1,499 US-Dollar.
Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 552,60 US-Dollar am Vortag auf 546,85 US-Dollar nach unten (1,04 Prozent).
Indessen verstärkt sich der Cardano-Kurs um 3,59 Prozent auf 0,2468 US-Dollar. Am Vortag notierte Cardano bei 0,2382 US-Dollar.
Daneben steigt Stellar um 2,06 Prozent auf 0,2061 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,2019 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3419 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:10 bei 0,3396 US-Dollar.
Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 777,75 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (766,53 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,46 Prozent.
In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0946 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0925 US-Dollar.
Währenddessen wird Solana bei 114,83 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,02 Prozent im Vergleich zum Vortag (114,86 US-Dollar).
Zudem bewegt sich Avalanche seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 10,26 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Avalanche-Kurs bei 10,26 US-Dollar.
Zudem gewinnt Chainlink am Donnerstagnachmittag hinzu. Um 1,48 Prozent auf 12,52 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 12,34 US-Dollar.
Indessen verstärkt sich der Sui-Kurs um 3,95 Prozent auf 0,9950 US-Dollar. Am Vortag notierte Sui bei 0,9572 US-Dollar.Redaktion finanzen.at
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
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|Dollarkurs
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1,1401
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0,0021
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0,18
|Japanischer Yen
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179,13
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-1,5600
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-0,86
|Britische Pfund
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0,8603
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-0,0007
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-0,08
|Schweizer Franken
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0,9441
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0,0020
|
|
0,21
|Hongkong-Dollar
|
8,942
|
0,0171
|
|
0,19
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