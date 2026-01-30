|Krypto-Marktbericht
Kryptokurse am Vormittag
Um 09:39 ist Bitcoin 82.394,93 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Vormittag 2,55 Prozent niedriger als am Vortag (84.555,22 US-Dollar).
Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 10,73 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 16,4 Prozent.
Indes fällt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 66,10 US-Dollar am Vortag auf 63,88 US-Dollar nach unten (3,36 Prozent).
Zudem gibt Ethereum nach. Um 3,35 Prozent reduziert sich der Ethereum-Kurs um 09:39 auf 2.723,89 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 2.818,22 US-Dollar wert war.
Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 545,96 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (554,11 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,47 Prozent.
Währenddessen zeigt sich Ripple im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1,805 US-Dollar) geht es um 3,34 Prozent auf 1,745 US-Dollar nach unten.
Nach 459,12 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Freitagvormittag um 4,37 Prozent auf 439,06 US-Dollar gesunken.
In der Zwischenzeit muss Cardano Verluste verbuchen. Um 09:39 fällt der Cardano-Kurs um 3,56 Prozent auf 0,3221 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,3340 US-Dollar an der Tafel.
In der Zwischenzeit geht es für Stellar bergab. Um 09:40 steht ein Minus von 2,92 Prozent auf 0,1929 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Stellar-Kurs noch bei 0,1987 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:39 werden 0,2897 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Zudem gibt Binancecoin am Freitagvormittag nach. Um 3,08 Prozent auf 840,62 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 867,31 US-Dollar.
Währenddessen verliert der Dogecoin-Kurs um 3,00 Prozent auf 0,1136 US-Dollar. Gestern war Dogecoin noch 0,1171 US-Dollar wert.
Indes fällt der Solana-Kurs. Für Solana geht es nach 117,63 US-Dollar am Vortag auf 115,31 US-Dollar nach unten (1,97 Prozent).
Daneben fällt Avalanche um 1,51 Prozent auf 10,86 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 11,03 US-Dollar.
In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Um 09:40 fällt der Chainlink-Kurs um 3,19 Prozent auf 10,74 US-Dollar. Am Vortag standen noch 11,10 US-Dollar an der Tafel.
Währenddessen zeigt sich Sui im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1,318 US-Dollar) geht es um 2,65 Prozent auf 1,283 US-Dollar nach unten.Redaktion finanzen.at
