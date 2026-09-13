Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Sonntagmittag.

Bitcoin ist am Mittag 76.729,17 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 12:31 um 0,67 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 77.245,65 US-Dollar stand.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 1,8 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 10,2 Prozent.

Indessen verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 0,31 Prozent auf 53,77 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 53,61 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Ethereum-Kurs um 1,80 Prozent auf 2.479,66 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.525,19 US-Dollar wert.

Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 1,49 Prozent auf 223,04 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 226,41 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Ripple im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1,367 US-Dollar) geht es um 1,68 Prozent auf 1,344 US-Dollar nach unten.

Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 540,13 US-Dollar am Vortag auf 536,32 US-Dollar nach unten (0,71 Prozent).

In der Zwischenzeit muss Cardano Verluste verbuchen. Um 12:31 fällt der Cardano-Kurs um 1,18 Prozent auf 0,2049 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,2073 US-Dollar an der Tafel.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1800 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:31 bei 0,1783 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,3402 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Nach 727,26 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Sonntagmittag um 1,62 Prozent auf 715,45 US-Dollar gesunken.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,0836 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem gibt Solana am Sonntagmittag nach. Um 1,98 Prozent auf 99,77 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 101,78 US-Dollar.

Nach 7,402 US-Dollar am Vortag ist der Avalanche-Kurs am Sonntagmittag um 0,96 Prozent auf 7,331 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Verluste in Höhe von 1,26 Prozent auf 11,35 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 11,50 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Sui im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,7244 US-Dollar) geht es um 1,78 Prozent auf 0,7116 US-Dollar nach unten.

Redaktion finanzen.at

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