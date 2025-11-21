Ethereum - Japanischer Yen

424 329,00
 JPY
-21 337,75
-4,79 %
JPY - ETH
"Krypto-Winter"? 21.11.2025 11:40:00

Massive Verluste: Bitcoin, Ethereum und XRP erleben einen massiven Crash

Der Kryptomarkt erlebt einen massiven Einbruch: Bitcoin, Ethereum & Co. stürzen ab. Experten warnen vor einem bevorstehenden "Krypto-Winter".

• Bitcoin, Ethereum, XRP & Co. verlieren massiv
• Analysten befürchten: Institutionelle Investoren ziehen sich zurück
• Trotz Crash: Beobachter sprechen von Kaufgelegenheiten

Kryptos im freien Fall

Der Preis von Bitcoin befindet sich derzeit auf einem deutlichen Abwärtstrend. Zuletzt büßte die nach wie vor größte Kryptowährung via CoinMarketCap um 9,93 Prozent ein auf 82.632,70 US-Dollar. Auch andere bekannte Kryptos zeigen sich am Freitag tiefrot: Während Ethereum 9,85 Prozent an Wert verliert auf 2.712,27 US-Dollar, knicken XRP-Coins zeitweise um 10,21 Prozent ein auf 1,90 US-Dollar.

Abnehmende Zuversicht - institutionelle Investoren ziehen sich zurück

Marktbeobachter warnen, dass der aktuelle Einbruch nicht nur durch kurzfristige Schwankungen getrieben wird, sondern ein strukturelles Problem signalisiert: Großanleger und institutionelle Investoren reduzieren offenbar ihre Positionen im Krypto-Bereich. Die Angst vor weiteren Kursverlusten und die Unsicherheit über zukünftige Regulierungen tragen zur gedrückten Stimmung bei.

Chancen für Altcoins im Krypto-Winter?

Obwohl die Stimmung düster ist, sehen einige Analysten bereits Potenzial bei Altcoins: In einem stark gefallenen Markt könnten bestimmte Kryptowährungen eine gute Einstiegsgelegenheit bieten. Langfristig orientierte Investoren nutzen den Abschwung möglicherweise, um in Projekte einzusteigen, die fundamentale Anwendungsfälle aufweisen.

Der derzeitige Kryptocrash gilt vielen als Beginn eines möglichen "Krypto-Winters". Für Bitcoin-Investoren heißt das: hohe Volatilität, unsichere Marktteilnahme von Großinvestoren - und weiterhin erhebliche Risiken.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1518
-0,0012
-0,10
Japanischer Yen
180,6
-0,9200
-0,51
Britische Pfund
0,8819
0,0001
0,01
Schweizer Franken
0,928
-0,0010
-0,10
Hongkong-Dollar
8,967
-0,0084
-0,09
Währungsrechner
mehr

Börse aktuell - Live Ticker

Sorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX mit deutlichen Verlusten -- DAX ebenfalls tiefer - 23.000 Punkte-Marke fällt zeitweise -- Handel in Asien endet mit teils deutlichen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt sind Verluste zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls abwärts. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

