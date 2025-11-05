|
05.11.2025 10:18:32
Minus 20 Prozent: Bitcoin im Bären-Modus
Die bekannteste Kryptowährung Bitcoin hat seit seinem Höchststand am 6. Oktober rund 20 Prozent an Wert verloren. Am Dienstagabend sank der Wert zeitweise unter die Schwelle von 100'000 Dollar. Marktbeobachter sprechen von einem Wechsel in den «Risk-Off»-Modus bei den Investoren, der Liquidation grösserer lange gehaltener Altbestände sowie steigenden Wetten auf weitere Kursrückgänge.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,157
|
0,0022
|
|
0,19
|Japanischer Yen
|
177,5395
|
0,8095
|
|
0,46
|Britische Pfund
|
0,8802
|
0,0008
|
|
0,09
|Schweizer Franken
|
0,9315
|
0,0003
|
|
0,03
|Hongkong-Dollar
|
8,9962
|
0,0176
|
|
0,20
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.