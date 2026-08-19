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19.08.2026 07:53:04
Nasdaq-Listed Chinese Company Does a Michael Saylor, Launches New Bitcoin Treasury Worth $154.7 Million
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
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|Dollarkurs
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1,1674
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-0,0005
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-0,04
|Japanischer Yen
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185,1345
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0,4545
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0,25
|Britische Pfund
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0,858
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-0,0004
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-0,05
|Schweizer Franken
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0,934
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0,0029
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0,31
|Hongkong-Dollar
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9,155
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-0,0019
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-0,02
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