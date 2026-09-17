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17.09.2026 16:47:42
Peter Schiff: Bitcoin Failed 'Digital Gold' Test, Higher Yields Could Hurt BTC
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,1464
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-0,0012
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-0,11
|Japanischer Yen
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180,839
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1,8290
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1,02
|Britische Pfund
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0,8585
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-0,0007
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-0,08
|Schweizer Franken
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0,9461
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0,0001
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0,01
|Hongkong-Dollar
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8,9934
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-0,0107
|
|
-0,12