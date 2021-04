Peter Thiel: Der Bitcoin ist eine Bedrohung für die US-Währung

• Thiel besorgt, dass China Bitcoin als Waffe gegen US-Finanzsystem richten könnte• Gefahr für USA und US-Dollar• Chinas eigene Kryptowährung lediglich ein "totalitäres Messinstrument"?

Peter Thiel, Milliardär und Mitbegründer von PayPal, ist großer Fan von Kryptowährungen, insbesondere von Bitcoin. Trotz der Tatsache, dass er selbst viel Geld in den digitalen Token investiert hat, rät er zur Vorsicht.

Während einer virtuellen Veranstaltung der Richard Nixon Foundation übte Thiel kürzlich harsche Kritik. Der Risikokapitalgeber äußerte sich besorgt darüber, dass China den Bitcoin einsetzen könnte, um den US-Dollar zu untergraben, wie MarketWatch berichtet. Denn der Bitcoin bedrohe den Greenback sowie dessen Vormachtstellung als Weltreservewährung, erklärte Thiel weiter. Er selbst sei zwar durchaus positiv eingestellt gegenüber Digitalwährungen im Allgemeinen und speziell Bitcoin, doch man sollte sich fragen, ob der Bitcoin von China nicht als Finanzwaffe gegen die USA betrachtet werden müsse, wie MarketWatch Thiels Befürchtungen wiedergibt.

"Even though I'm a pro-crypto, pro-Bitcoin maximalist person, I do wonder whether if at this point Bitcoin should also be thought of in part as a Chinese financial weapon against the U.S." says @Paypal co-founder Peter Thiel.