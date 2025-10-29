|
29.10.2025 09:30:00
Prediction: Bitcoin Will Be Worth Less Than $100,000 in 1 Year
Bitcoin (CRYPTO: BTC) has been one of the most impressive wealth-creating assets of all time.The original cryptocurrency helped establish digital assets in the broader investment landscape, and it remains the most prominent cryptocurrency today with a market value of $2.3 trillion. Bitcoin's price has soared by more than 65% during the past year and by a staggering 740% during the past five years.Yet, despite Bitcoin surpassing $100,000 nearly a year ago -- a magnificent milestone -- I predict that Bitcoin's price will sit below that level a year from now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1536
|
-0,0032
|
|
-0,28
|Japanischer Yen
|
177,662
|
-0,6180
|
|
-0,35
|Britische Pfund
|
0,8772
|
-0,0023
|
|
-0,26
|Schweizer Franken
|
0,9285
|
0,0012
|
|
0,12
|Hongkong-Dollar
|
8,9646
|
-0,0231
|
|
-0,26
