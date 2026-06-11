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11.06.2026 08:37:00
Prediction: Solana Will Outperform Bitcoin Over the Next 3 Years
When cryptocurrencies first really took off in 2020 and 2021, the hunt was on for the next cryptocurrency to explode. The frenzy faded, and only a few well-known altcoins have outperformed Bitcoin (CRYPTO: BTC) in the past three years. Solana (CRYPTO: SOL) is one of them, increasing by over 250% while Bitcoin has gained almost 140%. Solana Price data by YChartsContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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