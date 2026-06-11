11.06.2026 08:37:00

Prediction: Solana Will Outperform Bitcoin Over the Next 3 Years

When cryptocurrencies first really took off in 2020 and 2021, the hunt was on for the next cryptocurrency to explode. The frenzy faded, and only a few well-known altcoins have outperformed Bitcoin (CRYPTO: BTC) in the past three years. Solana (CRYPTO: SOL) is one of them, increasing by over 250% while Bitcoin has gained almost 140%. Solana Price data by YChartsContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nach EZB-Leitzinsentscheid: Wall Street beendet Handel stark -- ATX schlussendlich im Plus -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich leichter
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag auf positivem Terrain. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich empfindlich. Die Wall Street notierte kräftig im Plus. Die asiatischen Börsen gaben am Donnerstag mehrheitlich nach.
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