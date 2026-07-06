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06.07.2026 15:06:00
Prediction: This Is What Bitcoin Will Do in the Next Bull Market
The mood among casual Bitcoin (CRYPTO: BTC) holders is closer to a funeral than it is to fireworks at the moment. Yet the setup for the next bull market is already being built by the exact set of bear market conditions that feel the most defeating now.The history of the coin's prior market cycles is a good guide for what it might do during its next bull market, so here's what I predict will happen.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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