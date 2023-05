• Conor Grogan hat "Jailbreak" für ChatGPT entwickelt• "JAMES" sagt Zukunft für verschiedenste Themen voraus• Wahrscheinlichkeit für extreme Krypto-Preisszenarien berechnet

Coinbase-Vorstand entwickelt "Jailbreak" für ChatGPT

Conor Grogan, Direktor für Produktstrategie bei der Kryptobörse Coinbase, hat auf Twitter berichtet, er habe einen sogenannten "Jailbreak" für den Chatbot ChatGPT entwickelt, der es unter anderem auch ermögliche, dem Programm Wahrscheinlichkeiten für Krypto-Preisszenarien zu entlocken.

I found a jailbreak for GPT I'm calling JAMES



-Predicts the future for ANY topic (even guesses when people might die based on its training set)

-Quantitatively assesses confidence on any topic (including conspiracy theories)

-May help researchers better find bias and align AI? pic.twitter.com/jqTcNbCT2d April 30, 2023

"Ich habe einen Jailbreak für GPT gefunden, den ich JAMES nenne" so Grogan. Dieser sage "die Zukunft für JEDES Thema voraus (sogar Vermutungen, wann Menschen sterben könnten, basierend auf seinem Trainingssatz)", bewerte "das Vertrauen zu jedem Thema (einschließlich Verschwörungstheorien) quantitativ" und könnte Forschern womöglich helfen, "Vorurteile besser zu finden und KI auszurichten".

Grogan veröffentlichte die vollständige Prompt - die Aufforderung, die man in das Chatfenster eingibt und aus der die KI eine automatische Antwort generiert -, die mit den Versionen 3.5 und GPT4 funktioniere.

I ran this prompt 100 times on a wiped memory GPT 3.5 and 4 and GPT would return very consistent numbers; standard deviation was <10% in most cases, and directionally it was extremely consistent - Conor (@jconorgrogan) April 30, 2023

Er berichtete, er habe "diese Prompt 100 Mal auf einem gelöschten Speicher von GPT 3.5 und 4 ausgeführt" und GPT habe sehr konsistente Zahlen zurückgeben. "Die Standardabweichung betrug in den meisten Fällen weniger als 10 Prozent und war richtungsmäßig äußerst konsistent", so Grogan.

Wahrscheinlichkeit von extremen Krypto-Preisszenarien

Grogan teilte in einem weiteren Tweet einen Screenshot der Ergebnisse der Einschätzungen von ChatGPT zu seinen extremen Krypto-Preisszenarien.

GPT is generally a big fan of Bitcoin; more skeptical of altcoins and their staying power pic.twitter.com/E9sUQ8AVvD - Conor (@jconorgrogan) April 30, 2023

Dieser zeigt, dass ChatGPT die Wahrscheinlichkeit, dass der Bitcoin irrelevant wird und der Preis bis 2035 um 99,99 Prozent fallen wird, auf 15 Prozent schätzt. Für Ether sieht der Chatbot ein 20-prozentiges Risiko, dass die Kryptowährung irrelevant wird und sich bis 2035 einem Preisniveau nahe Null nähert.

Für Dogecoin und Litecoin sieht ChatGPT ein Risiko von 45 respektive 35 Prozent, dass die Coins bis 2035 irrelevant werden und nahezu nichts mehr wert sein werden.

Daraus schließt Grogan, dass ChatGPT "im Allgemeinen ein großer Fan von Bitcoin" ist, für Altcoins und ihr Durchhaltevermögen jedoch "skeptischer" bleibt.

Redaktion finanzen.at