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28.08.2026 15:15:24
QUICK SPARK: $477M Flows Into Bitcoin, Ethereum ETFs as 9-Day Crypto Buying Streak Rolls On
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Devisenkurse
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|Hongkong-Dollar
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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.