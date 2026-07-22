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22.07.2026 22:44:29
QUICK SPARK: Bitcoin ETFs See $900 Million Weekly Inflows as IBIT Extends Hot Streak
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Devisenkurse
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|Dollarkurs
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|Hongkong-Dollar
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