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03.08.2026 20:15:30
QUICK SPARK: This Bitcoin ETF Is Folding as Crypto ETF Giants Pull Ahead
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Devisenkurse
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|Hongkong-Dollar
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag kräftige Gewinne. An den US-Börsen ging es zum Wochenstart aufwärts. Die Börsen in Fernost tendierten am Montag mehrheitlich tiefer.