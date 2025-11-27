Ripple Kurs Prognose: Steigt der Altcoin wieder auf 3 US-Dollar?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der XRP-Token hat zuletzt mit massiven Verlusten zu kämpfen, womit der Altcoin eine ähnliche Entwicklung aufweist wie die meisten übrigen Kryptowährungen. Doch es zeichnet sich in den letzten Stunden und Tagen eine leichte Erholung ab, die Grund zur Hoffnung liefert. Doch wie weit könnte es jetzt aufwärts gehen, kommt es möglicherweise zum erneuten Anstieg auf 3 US-Dollar? Bitcoin Hyper zeigt in jedem Fall eine vollkommen andere Entwicklung, denn für den Newcomer geht es von Tag zu Tag immer weiter aufwärts.

Ripple mit starken Verlusten und positiven Tendenzen

Blickt man auf die Entwicklung des XRP-Tokens in den vergangenen Tagen, dann zeigt sich ein gemischtes Bild. In den vergangenen sieben Tagen stand der Altcoin bei einem Plus von 4,5 Prozent, demgegenüber ein Kursverlust von mehr als 16,5 Prozent innerhalb von nur einem Monat stand. Die Marktkapitalisierung liegt in diesem Zusammenhang derzeit bei 132 Milliarden US-Dollar, was Platz vier aller Kryptowährungen gemessen an ihrer Marktkapitalisierung bedeutet. Dabei gilt es allerdings anzufügen, dass die übrigen Altcoins eine teilweise schlechtere Entwicklung an den tag gelegt haben.

Ein Beispiel dafür ist der Bitcoin, der trotz leichter Zugewinne in den vergangenen Stunden noch immer im Schnitt von einem Monat um mehr als 20 Prozent in der Verlustzone steht. Der Altcoin Solana weist im gleichen Zeitraum sogar einen Verlust von mehr als 28,5 Prozent auf, was das Ausmaß der derzeit schwierigen Marktlage nochmals verdeutlicht. Eine Vielzahl weiterer Altcoins und kleinere Kryptowährungen schließt sich an dieser Stelle nahtlos an. Doch warum ist es in den vergangenen Wochen zu derartigen Verlusten gekommen?

Die Gründe für die Verluste bei Ripple im Überblick

In erster Linie ist es die übergreifend schlechte Marktstimmung, die für zahlreiche Verluste gesorgt hat. Über die letzten Monate hinweg wurden immer mehr Long-Positionen aufgebaut, was auf der einen Seite den Optimismus der Anleger und Investoren widerspiegelte, entwickelte sich auf der anderen Seite zu einem gefährlichen Mix. Nachdem es zu ersten Verlusten gekommen ist, haben sich nach und nach eine Vielzahl von Long-Positionen automatisch aufgelöst, was zu einem regelrechten Preisverfall gesorgt hat. Der initiale Auslöser war die Aussicht, dass es zu keiner weiteren Senkung der Leitzinsen durch die Fed kommen wird. Doch wie geht es jetzt weiter und lohnt es sich noch, in den Altcoin zu investieren?

Steigt der XRP-Token wieder auf 3 US-Dollar an?

Auch wenn die Aussichten leicht positiv gestimmt sind, bedarf es für einen erneuten Anstieg auf die Preismarke von 3 US-Dollar einen stärkeren Impuls von außen. Ein solcher Impuls kann die Zulassung eines ersten Spot-ETFs in den USA sein. Sollte es zu einer Zulassung kommen, auf die schon seit geraumer Zeit gewartet wird, könnte es innerhalb von nur kurzer Zeit zu gravierenden Steigerungen kommen. 3 US-Dollar könnten in solch einem Szenario äußerst schnell zur Realität werden.

Bitcoin Hyper: Das alternative Investment zu Ripple!

Es besteht kein Zweifel daran, dass Bitcoin Hyper zu den aufstrebenden Kryptowährungen am Krypromarkt gehört. Das Potenzial, das damit in Verbindung steht, wird als äußerst hoch eingestuft. Ein wesentlicher Faktor dabei ist die derzeit noch geringe Marktkapitalisierung des Tokens, die bei initialem Börsenlisting im unteren Millionenbereich liegen wird. Im Vergleich dazu liegt die Marktkapitalisierung des Bitcoins bei rund 1,7 Billionen US-Dollar, die des Dogecoins liegt zudem bei rund 30 Millionen US-Dollar. Entsprechend groß muss die Nachfrage sein, damit sich der Altcoin nochmals in seinem Wert verdoppelt. Experten gehen daher davon aus, dass der im Presale befindliche Token ein Potenzial von Faktor 100 mit sich bringt.

Doch es sollte nicht viel Zeit verstrichen werden, denn der Kaufpreis für einen Token steigt in regelmäßigen Abständen an, ein weiteres Mal bereits in rund zwei Tagen. Der Kauf selbst kann über die Projektwebsite in nur wenigen einfachen Schritten durchgeführt werden, die unterhalb dieses Abschnitts direkt verlinkt ist. Dabei gilt es zu beachten, dass der Zugriff auf die Tokens mit dem Börsenlisting einhergeht, von da an kann über die Tokens frei verfügt werden. Empfehlenswert ist es, die Tokens im Staking zu belassen und damit gleich doppelt in der Zukunft zu profitieren.

