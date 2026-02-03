Krypto-Invest unter der Lupe 03.02.2026 11:03:13

Ripple: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Ripple: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Ripple-Engagement verdienen können.

Am 02.02.2021 notierte Ripple bei 0,3723 USD. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in XRP investiert hätte, hätte er nun 26 860,06 Ripple im Depot. Da sich der Wert eines Coins am 02.02.2026 auf 1,621 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 43 549,14 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 335,49 Prozent zugenommen.

Am 01.02.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 1,594 USD. Am 21.07.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 3,557 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,181
-0,0009
-0,08
Japanischer Yen
185,1265
1,0465
0,57
Britische Pfund
0,862
-0,0009
-0,10
Schweizer Franken
0,9175
0,0011
0,12
Hongkong-Dollar
9,2257
-0,0057
-0,06
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX im Minus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Am Mittwoch zeigt sich die Wiener Börse etwas leichter. Auch der DAX notiert mit Abschlägen. Am Mittwoch befanden sich die asiatischen Börsen mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen