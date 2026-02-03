|Krypto-Invest unter der Lupe
|
03.02.2026 11:03:13
Ripple: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 02.02.2021 notierte Ripple bei 0,3723 USD. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in XRP investiert hätte, hätte er nun 26 860,06 Ripple im Depot. Da sich der Wert eines Coins am 02.02.2026 auf 1,621 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 43 549,14 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 335,49 Prozent zugenommen.
Am 01.02.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 1,594 USD. Am 21.07.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 3,557 USD.
