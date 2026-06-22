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22.06.2026 10:12:26
Safirum lanciert CHF-Stablecoin auf Solana-Blockchain
Das Schweizer Fintech Safirum hat den «CHF-S» angekündigt, einen 1:1 durch Schweizer Franken gedeckten Stablecoin.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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