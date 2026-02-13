|
13.02.2026 13:50:18
Schweden kaufen Schweizer Bitcoin-Treasury-Unternehmen
Kaum gegründet und schon übernommen. Die schwedisch H100 Group kauft das Schweizer Bitcoin-Treasury- und Kapitalmarktunternehmen Future Holdings mit Sitz in Sarnen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
