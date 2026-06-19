|
20.06.2026 00:37:00
Should You Add Ethereum to Your Portfolio Right Now?
Ethereum (CRYPTO: ETH) is now 65% below last August's $5,000 peak, which, at least to some investors, might seem like a whopper of a bargain waiting to be seized. It's the dominant home of decentralized finance (DeFi), the busiest smart-contract platform, and a leading chain for tokenizing real-world assets, which is a major emerging growth segment in crypto.So, is this the time to add Ethereum to your portfolio, or is there a smarter move available?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1475
|
0,0017
|
|
0,15
|Japanischer Yen
|
185,18
|
0,1900
|
|
0,10
|Britische Pfund
|
0,8679
|
-0,0002
|
|
-0,02
|Schweizer Franken
|
0,9259
|
0,0036
|
|
0,39
|Hongkong-Dollar
|
8,9926
|
0,0126
|
|
0,14
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag des großen Verfalls: ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX schließt etwas tiefer -- Wall Street ruht feiertagsbedingt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück, der deutsche Leitindex tendierte leicht nach unten. An der Wall Street findet am Freitag feiertagsbedingt kein Handel statt. In Fernost schlugen die Märkte am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.