|
11.11.2025 11:45:00
Should You Buy Bitcoin When It's Under $100,000?
For Bitcoin (CRYPTO: BTC) investors, $100,000 is a psychologically important price level. Bitcoin first hit that level in December 2024, and at the time, it looked as if the world's most popular cryptocurrency was set to double in value in 2025.But that hasn't been the case at all. Bitcoin is now up a disappointing 12% for the year (as of Nov. 10), and crypto market sentiment is at its lowest level in months. Bitcoin briefly dipped below the $100,000 mark in early November, and it looks as if it could happen again before the year is over. So should you buy Bitcoin when it's under $100,000?If history is any guide, it makes sense to buy the dip on Bitcoin. That's because, for much of the past decade, Bitcoin has been on a clear upward trajectory. Just 10 years ago, Bitcoin traded for $400. Today, it trades for $105,000.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1598
|
0,0038
|
|
0,33
|Japanischer Yen
|
178,605
|
0,5250
|
|
0,29
|Britische Pfund
|
0,8802
|
0,0028
|
|
0,32
|Schweizer Franken
|
0,9276
|
-0,0029
|
|
-0,31
|Hongkong-Dollar
|
9,013
|
0,0276
|
|
0,31
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX am Dienstag in Grün -- Wall Street uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich uneins
Sowohl der heimische wie auch der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Dienstag etwas fester. Der Der US-Aktienmarkt bewegt sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es schließlich in verschiedene Richtungen.