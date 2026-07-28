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28.07.2026 15:30:00
Should You Buy Bitcoin While It's Under $70,000? The Answer Might Surprise You.
Bitcoin (CRYPTO: BTC) has traded below $70,000 since early June, continuing a poor year for the largest cryptocurrency and the broader market. The price sits at about $64,000 as of July 24, a 49% drop from its all-time high in October 2025."Buy the dip" has been a successful strategy with Bitcoin in the past, as it has eventually rebounded and gone on to new highs. If you're considering an investment, there are a few important things to know first.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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