So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Der Bitcoin-Kurs wertet am Mittwochvormittag um 0,67 Prozent auf 78.993,19 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 78.463,63 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,6 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 10,8 Prozent.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 50,12 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (49,97 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,30 Prozent.

Zudem gewinnt Ethereum am Mittwochvormittag hinzu. Um 1,00 Prozent auf 2.465,06 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 2.440,66 US-Dollar.

Daneben wertet Bitcoin Cash um 09:41 auf. Es geht 0,18 Prozent auf 265,81 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 265,33 US-Dollar stand.

Indes steigt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 1,434 US-Dollar am Vortag auf 1,436 US-Dollar nach oben (0,15 Prozent).

Daneben steigt Monero um 1,92 Prozent auf 447,10 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 438,69 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Mittwochvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2103 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2091 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Mittwochvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1838 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1827 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,3380 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Inzwischen steigt der Binancecoin-Kurs um 0,68 Prozent auf 698,81 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 694,08 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Mittwochvormittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0868 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0860 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Solana-Kurs um 0,37 Prozent auf 97,06 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 96,71 US-Dollar.

Nach 7,339 US-Dollar am Vortag ist der Avalanche-Kurs am Mittwochvormittag um 0,93 Prozent auf 7,407 US-Dollar gestiegen.

Inzwischen steigt der Chainlink-Kurs um 0,53 Prozent auf 11,35 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 11,29 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,7639 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,7575 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

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