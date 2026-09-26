|Krypto-Marktbericht
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26.09.2026 17:23:14
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
Am Samstagnachmittag knickt der Bitcoin-Kurs ein. Um 17:11 sank Bitcoin um 0,06 Prozent auf 84.011,60 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (84.063,34 US-Dollar).
Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,6 Prozent. Bei einem Kurs von 11,23 EUR beträgt die Performance seit Auflage 21,8 Prozent.
Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Litecoin um 0,83 Prozent auf 72,85 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 72,25 US-Dollar gemeldet wurde.
In der Zwischenzeit muss Ethereum Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Ethereum-Kurs um 0,11 Prozent auf 2.688,86 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.691,77 US-Dollar an der Tafel.
Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Bitcoin Cash um 2,17 Prozent auf 335,22 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 342,64 US-Dollar gemeldet wurde.
Daneben wertet Ripple um 17:11 ab. Es geht 1,44 Prozent auf 1,546 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,569 US-Dollar stand.
Inzwischen fällt der Monero-Kurs um 1,12 Prozent auf 551,33 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 557,56 US-Dollar wert.
Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,2571 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2583 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,2181 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3382 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:11 bei 0,3365 US-Dollar.
Indes fällt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 777,16 US-Dollar am Vortag auf 773,88 US-Dollar nach unten (0,42 Prozent).
Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0979 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Mit dem Solana-Kurs geht es indes nach unten. Solana verliert 0,90 Prozent auf 120,97 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 122,07 US-Dollar an der Tafel standen.
Indessen verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 3,82 Prozent auf 11,07 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 10,66 US-Dollar.
Währenddessen wird Chainlink bei 14,32 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,86 Prozent im Vergleich zum Vortag (13,93 US-Dollar).
Inzwischen fällt der Sui-Kurs um 1,63 Prozent auf 1,176 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 1,196 US-Dollar wert.Redaktion finanzen.at
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