So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittwochmittag

Bitcoin gab um 12:25 um 0,43 Prozent auf 92.345,79 US-Dollar ab, nachdem der Kurs am Vortag bei 92.742,53 US-Dollar gelegen hatte.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 2,6 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 35,8 Prozent.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Sinkflug. Um 12:25 gibt Litecoin um 2,50 Prozent auf 84,02 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 86,18 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3.323,29 US-Dollar) geht es um 0,18 Prozent auf 3.317,44 US-Dollar nach unten.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Sinkflug. Um 12:25 gibt Bitcoin Cash um 2,83 Prozent auf 568,88 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 585,47 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 2,110 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Mittwochmittag um 1,85 Prozent auf 2,071 US-Dollar gesunken.

Zudem gewinnt Monero am Mittwochmittag hinzu. Um 2,48 Prozent auf 396,38 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 386,78 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Cardano-Kurs um 1,31 Prozent auf 0,4635 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,4697 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2543 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:25 bei 0,2505 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Mittwochmittag lag der Tron-Kurs bei 0,2792 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2823 US-Dollar.

Zudem gibt Binancecoin am Mittwochmittag nach. Um 1,27 Prozent auf 888,37 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 899,79 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,1460 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1482 US-Dollar.

Zudem gibt Solana nach. Um 0,58 Prozent reduziert sich der Solana-Kurs um 12:25 auf 137,24 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 138,03 US-Dollar wert war.

Indes fällt der Avalanche-Kurs. Für Avalanche geht es nach 14,62 US-Dollar am Vortag auf 14,33 US-Dollar nach unten (1,96 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Verluste in Höhe von 1,89 Prozent auf 14,16 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 14,43 US-Dollar wert.

Währenddessen verliert der Sui-Kurs um 2,99 Prozent auf 1,609 US-Dollar. Gestern war Sui noch 1,658 US-Dollar wert.

