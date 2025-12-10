So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag.

Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag gefallen. Um 17:10 fiel der Bitcoin-Kurs um 0,69 Prozent auf 92.101,63 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 92.742,53 US-Dollar gehandelt worden war.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 2,7 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 35,7 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Um 17:10 notiert der Litecoin-Kurs 2,15 Prozent schwächer bei 84,32 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 86,18 US-Dollar.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 3.334,92 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3.323,29 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,35 Prozent.

Währenddessen verliert der Bitcoin Cash-Kurs um 3,58 Prozent auf 564,53 US-Dollar. Gestern war Bitcoin Cash noch 585,47 US-Dollar wert.

Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach unten. Ripple verliert 2,21 Prozent auf 2,063 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2,110 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 4,81 Prozent auf 405,39 US-Dollar, nach 386,78 US-Dollar am Vortag.

Zudem gibt Cardano nach. Um 1,42 Prozent reduziert sich der Cardano-Kurs um 17:10 auf 0,4630 US-Dollar, nachdem Cardano am Vortag noch 0,4697 US-Dollar wert war.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2543 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:10 bei 0,2509 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,2776 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,2823 US-Dollar.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach unten. Binancecoin verliert 0,98 Prozent auf 890,97 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 899,79 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Mittwochnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1453 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1482 US-Dollar.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergab. Solana sinkt 1,13 Prozent auf 136,48 US-Dollar, nach 138,03 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach unten. Avalanche verliert 2,58 Prozent auf 14,24 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 14,62 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes fällt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 14,43 US-Dollar am Vortag auf 14,04 US-Dollar nach unten (2,70 Prozent).

Zudem gibt Sui am Mittwochnachmittag nach. Um 2,57 Prozent auf 1,616 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sui-Kurs bei 1,658 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.