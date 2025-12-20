So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagvormittag

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Samstagvormittag entwickeln.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 09:40 gewinnt Bitcoin 0,30 Prozent auf 88.360,67 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 88.099,99 US-Dollar.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 1,7 Prozent auf 11,57 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach unten. Litecoin verliert 0,05 Prozent auf 77,50 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 77,54 US-Dollar an der Tafel standen.

Nach 2.976,94 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Samstagvormittag um 0,30 Prozent auf 2.985,86 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergab. Um 09:40 steht ein Minus von 4,24 Prozent auf 598,03 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 624,50 US-Dollar.

Währenddessen legt der Ripple-Kurs um 1,55 Prozent auf 1,936 US-Dollar zu. Gestern war Ripple noch 1,906 US-Dollar wert.

Nach 442,43 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Samstagvormittag um 1,76 Prozent auf 450,24 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,3779 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,2224 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2192 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2801 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:40 auf 0,2791 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Binancecoin um 0,08 Prozent auf 855,38 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 856,03 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1323 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:40 auf 0,1324 US-Dollar beziffert.

Indessen verstärkt sich der Solana-Kurs um 0,44 Prozent auf 126,75 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 126,20 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Avalanche bergauf. Um 09:40 steht ein Plus von 0,81 Prozent auf 12,35 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Avalanche-Kurs noch bei 12,25 US-Dollar.

Währenddessen wird Chainlink bei 12,69 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,27 Prozent im Vergleich zum Vortag (12,53 US-Dollar).

Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 1,481 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 1,481 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.