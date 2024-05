So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag.

Am Vormittag verteuert sich der Bitcoin-Kurs um 0,14 Prozent. Damit ist Bitcoin um 09:41 59.215,23 US-Dollar wert, nach 59.132,40 US-Dollar am Vortag.

Inzwischen steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,79 Prozent auf 433,88 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 430,50 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 2.976,44 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2.989,99 US-Dollar) ist das ein Verlust von -0,45 Prozent.

Währenddessen wird Litecoin bei 79,64 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -0,71 Prozent im Vergleich zum Vortag (80,21 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,5186 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 09:41 bei 0,5185 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Cardano im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,4585 US-Dollar) geht es um -1,33 Prozent auf 0,4525 US-Dollar nach unten.

Zeitgleich verringert sich der Monero-Kurs um -0,40 Prozent auf 122,78 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 123,28 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2188 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 09:40 bei 0,2191 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0049 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1099 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1104 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Freitagvormittag lag der NEM-Kurs bei 0,0369 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0368 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Dash Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Dash-Kurs um -0,65 Prozent auf 28,99 US-Dollar. Am Vortag standen noch 29,18 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit kann NEO Gewinne verbuchen. Um 09:40 steigt der NEO-Kurs um 0,04 Prozent auf 15,97 US-Dollar. Am Vortag standen noch 15,96 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.at