So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittwochmittag am Kryptomarkt.

Der Bitcoin-Kurs wertet am Mittwochmittag um 0,40 Prozent auf 75.905,22 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 75.599,20 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,8 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 7,4 Prozent.

Daneben wertet Litecoin um 12:31 ab. Es geht 1,03 Prozent auf 50,77 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 51,30 US-Dollar stand.

Daneben wertet Ethereum um 12:31 auf. Es geht 0,05 Prozent auf 2.401,23 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 2.400,10 US-Dollar stand.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 218,51 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,59 Prozent im Vergleich zum Vortag (217,23 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,286 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 12:31 bei 1,288 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Monero im Minus. Im Vergleich zum Vortag (504,90 US-Dollar) geht es um 0,21 Prozent auf 503,84 US-Dollar nach unten.

Derweil notiert der Cardano-Kurs bei 0,1944 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,1956 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,65 Prozent.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1762 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:31 bei 0,1752 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,3343 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3328 US-Dollar.

Nach 712,20 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Mittwochmittag um 0,18 Prozent auf 710,95 US-Dollar gesunken.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0802 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:31 bei 0,0798 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Solana-Kurs im Aufwind. Um 12:31 zieht Solana um 0,29 Prozent auf 97,25 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 96,97 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gibt Avalanche am Mittwochmittag nach. Um 0,26 Prozent auf 7,259 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Avalanche-Kurs bei 7,278 US-Dollar.

Indes fällt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 10,90 US-Dollar am Vortag auf 10,80 US-Dollar nach unten (0,95 Prozent).

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Sui kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,6874 US-Dollar lag, wird der Sui-Kurs um 12:31 auf 0,6891 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.at

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