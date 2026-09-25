|Krypto-Marktbericht
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25.09.2026 09:48:20
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag
Der Bitcoin-Kurs wertet am Freitagvormittag um 0,71 Prozent auf 83.799,60 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 84.395,74 US-Dollar.
Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -0,9 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 21,5 Prozent.
Daneben wertet Litecoin um 09:40 ab. Es geht 0,74 Prozent auf 71,25 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 71,78 US-Dollar stand.
Daneben wertet Ethereum um 09:40 ab. Es geht 0,79 Prozent auf 2.667,74 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 2.689,05 US-Dollar stand.
Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 331,39 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vortag (337,27 US-Dollar).
Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,535 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 09:40 bei 1,525 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich Monero im Plus. Im Vergleich zum Vortag (568,87 US-Dollar) geht es um 0,84 Prozent auf 573,64 US-Dollar nach oben.
Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,2469 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2484 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2156 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:40 bei 0,2165 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,3385 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3402 US-Dollar.
Nach 776,74 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Freitagvormittag um 0,62 Prozent auf 771,94 US-Dollar gesunken.
Währenddessen zeigt sich Dogecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,0957 US-Dollar) geht es um 0,84 Prozent auf 0,0949 US-Dollar nach unten.
Zudem zeigt sich der Solana-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt Solana um 0,91 Prozent auf 115,96 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 117,02 US-Dollar gemeldet wurde.
Zudem gibt Avalanche am Freitagvormittag nach. Um 0,83 Prozent auf 10,10 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Avalanche-Kurs bei 10,19 US-Dollar.
Indes steigt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 13,21 US-Dollar am Vortag auf 13,40 US-Dollar nach oben (1,41 Prozent).
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Sui kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,011 US-Dollar lag, wird der Sui-Kurs um 09:40 auf 1,007 US-Dollar beziffert.Redaktion finanzen.at
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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Devisenkurse
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|Kurs
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|Japanischer Yen
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|Britische Pfund
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0,8599
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-0,13
|Schweizer Franken
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0,9438
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0,0017
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0,18
|Hongkong-Dollar
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8,9355
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0,0106
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0,12
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