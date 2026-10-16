|Krypto-Marktbericht
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16.10.2026 12:43:06
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittag am Kryptomarkt
Bitcoin gab um 12:31 um 0,24 Prozent auf 81.921,85 US-Dollar ab, nachdem der Kurs am Vortag bei 82.118,31 US-Dollar gelegen hatte.
Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -1,0 Prozent aufweist und bei 10,89 EUR notiert.
Zudem legt Litecoin zu. Um 0,21 Prozent verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 12:31 auf 60,94 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 60,81 US-Dollar wert war.
Zudem legt Ethereum zu. Um 0,43 Prozent verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 12:31 auf 2.449,42 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 2.438,85 US-Dollar wert war.
Inzwischen steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 1,72 Prozent auf 282,60 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 277,83 US-Dollar wert.
Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 1,333 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 1,332 US-Dollar.
Währenddessen legt der Monero-Kurs um 2,25 Prozent auf 560,43 US-Dollar zu. Gestern war Monero noch 548,10 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Freitagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2304 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2297 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,1833 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
In der Zwischenzeit kann Tron Gewinne verbuchen. Um 12:31 steigt der Tron-Kurs um 0,97 Prozent auf 0,3353 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,3320 US-Dollar an der Tafel.
Daneben präsentiert sich Binancecoin mit einem Aufschlag. Um 12:31 notiert der Binancecoin-Kurs 0,25 Prozent stärker bei 729,97 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 728,15 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,0820 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Zudem gewinnt Solana am Freitagmittag hinzu. Um 0,54 Prozent auf 105,87 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 105,30 US-Dollar.
Währenddessen legt der Avalanche-Kurs um 3,51 Prozent auf 10,38 US-Dollar zu. Gestern war Avalanche noch 10,03 US-Dollar wert.
Indes steigt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 12,45 US-Dollar am Vortag auf 12,57 US-Dollar nach oben (1,01 Prozent).
Indes steigt der Sui-Kurs. Für Sui geht es nach 1,035 US-Dollar am Vortag auf 1,041 US-Dollar nach oben (0,59 Prozent).Redaktion finanzen.at
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