Krypto-Marktbericht 12.09.2026 12:43:06

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Samstagmittag am Kryptomarkt

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Samstagmittag am Kryptomarkt

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittag.

Um 12:31 ist Bitcoin 77.354,79 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Mittag 0,24 Prozent höher als am Vortag (77.354,79 US-Dollar).

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 1,8 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 10,2 Prozent.

Indessen verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 1,72 Prozent auf 54,18 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 53,26 US-Dollar.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach oben. Ethereum gewinnt 0,79 Prozent auf 2.531,58 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2.511,84 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Aufschlag. Um 12:31 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 1,83 Prozent stärker bei 231,88 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 227,72 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Aufschlag. Um 12:31 notiert der Ripple-Kurs 1,12 Prozent stärker bei 1,371 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1,356 US-Dollar.

Währenddessen legt der Monero-Kurs um 2,65 Prozent auf 534,12 US-Dollar zu. Gestern war Monero noch 520,35 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Samstagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2087 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2060 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Samstagmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1815 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1782 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,3394 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3383 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Binancecoin mit einem Aufschlag. Um 12:31 notiert der Binancecoin-Kurs 1,51 Prozent stärker bei 737,80 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 726,85 US-Dollar.

Währenddessen legt der Dogecoin-Kurs um 0,90 Prozent auf 0,0850 US-Dollar zu. Gestern war Dogecoin noch 0,0843 US-Dollar wert.

Indessen verringert sich der Solana-Kurs um 0,34 Prozent auf 102,05 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 102,41 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Avalanche seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 7,447 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Avalanche-Kurs bei 7,455 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 0,26 Prozent auf 11,55 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 11,52 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sui-Kurs bergauf. Sui steigt 0,42 Prozent auf 0,7271 US-Dollar, nach 0,7241 US-Dollar am Vortag.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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