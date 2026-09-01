So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Vormittag am Kryptomarkt

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Vormittag.

Bitcoin ist am Vormittag 78.518,34 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 09:40 um 0,04 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 78.552,74 US-Dollar stand.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -1,0 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 10,9 Prozent.

Zudem gewinnt Litecoin am Dienstagvormittag hinzu. Um 0,73 Prozent auf 48,87 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 48,51 US-Dollar.

Zudem gewinnt Ethereum am Dienstagvormittag hinzu. Um 0,12 Prozent auf 2.469,28 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 2.466,37 US-Dollar.

Daneben wertet Bitcoin Cash um 09:40 auf. Es geht 1,48 Prozent auf 250,37 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 246,71 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,379 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 09:40 auf 1,380 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit kann Monero Gewinne verbuchen. Um 09:40 steigt der Monero-Kurs um 1,34 Prozent auf 523,88 US-Dollar. Am Vortag standen noch 516,98 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,2006 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1771 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:40 auf 0,1779 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3324 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:40 bei 0,3314 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergab. Um 09:40 steht ein Minus von 0,23 Prozent auf 689,20 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 690,80 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Dienstagvormittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0834 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0828 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Solana-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt Solana um 0,03 Prozent auf 102,95 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 102,98 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit kann Avalanche Gewinne verbuchen. Um 09:40 steigt der Avalanche-Kurs um 1,14 Prozent auf 7,310 US-Dollar. Am Vortag standen noch 7,227 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 1,37 Prozent auf 11,47 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 11,31 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Sui-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,7295 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.