So lohnend wäre eine Investition in Solana von vor 3 Jahren gewesen
Vor 3 Jahren wurde Solana bei 20,93 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in SOL investiert hätte, hätte er nun 47,77 Solana. Mit dem SOL-USD-Kurs vom 04.03.2026 gerechnet (90,93 USD), wäre die Investition nun 4 343,85 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 334,39 Prozent gesteigert.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 23.02.2026 bei 77,69 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 18.09.2025 bei 247,55 USD.
Redaktion finanzen.net
