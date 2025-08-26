|Investition im Blick
|
26.08.2025 19:43:12
So lohnend wäre eine Stellar-Investition von vor 5 Jahren gewesen
Gestern vor 5 Jahren war ein Stellar 0,098180 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in XLM investiert, befänden sich nun 101 853,74 Stellar in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 39 185,47 USD wert gewesen, da sich der XLM-USD-Kurs auf 0,3847 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 291,85 Prozent zugenommen.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 06.09.2024 bei 0,088119 USD. Am 01.12.2024 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,5647 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: LEE WA DA / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1646
|
0,0027
|
|
0,23
|Japanischer Yen
|
171,52
|
-0,2083
|
|
-0,12
|Britische Pfund
|
0,8641
|
0,0007
|
|
0,08
|Schweizer Franken
|
0,9352
|
-0,0002
|
|
-0,02
|Hongkong-Dollar
|
9,0752
|
-0,0020
|
|
-0,02
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFokus auf Fed: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Börsen in Asien letztlich mit Abgaben
Am heimischem Markt ging es am Dienstag abwärts. Der deutsche Leitindex notierte ebenso leichter. Anleger an den US-Börsen lehnen sich am Dienstag nicht weit aus dem Fenster. Die asiatischen Indizes tendierten derweil im Minus.