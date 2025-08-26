So lohnend wäre eine Stellar-Investition von vor 5 Jahren gewesen

So viel hätten Investoren mit einer frühen Investition in Stellar verdienen können.

Gestern vor 5 Jahren war ein Stellar 0,098180 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in XLM investiert, befänden sich nun 101 853,74 Stellar in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 39 185,47 USD wert gewesen, da sich der XLM-USD-Kurs auf 0,3847 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 291,85 Prozent zugenommen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 06.09.2024 bei 0,088119 USD. Am 01.12.2024 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,5647 USD.

Redaktion finanzen.net