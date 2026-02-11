|Performance-Check
So lohnend wäre eine Tron-Investition von vor 3 Jahren gewesen
Am 10.02.2023 wurde Tron bei 0,063341 USD gehandelt. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 157 876,07 TRX im Portfolio. Die gehaltenen Tron wären am 10.02.2026 bei einem TRX-USD-Kurs von 0,2779 USD 43 866,33 USD wert gewesen. Aus 10 000 USD wurden somit 43 866,33 USD, was einer positiven Performance von 338,66 Prozent entspricht.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,2122 USD und wurde am 16.03.2025 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 22.08.2025 bei 0,3664 USD.
