|Frühe Anlage
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29.07.2026 11:03:13
So lukrativ wäre eine Tron-Investition von vor 3 Jahren gewesen
Tron notierte gestern vor 3 Jahren bei 0,085225 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in TRX zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 117 337,15 Tron. Die Investition hätte nun einen Wert von 38 077,70 USD, da Tron am 28.07.2026 0,3245 USD wert war. Damit hätte sich der Wert des Investments um 280,78 Prozent erhöht.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 05.02.2026 bei 0,2693 USD. Am 26.05.2026 erreichte Tron sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,3754 USD.
Redaktion finanzen.net
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