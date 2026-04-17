|Entwicklung im Fokus
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17.04.2026 19:43:13
So viel Gewinn hätte ein Chainlink-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Chainlink wurde am 16.04.2023 bei 8,130 USD gehandelt. Bei einer Investition von 100 USD in LINK zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,30 Chainlink. Da sich der LINK-USD-Kurs gestern auf 9,569 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 117,70 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 117,70 USD, was einer positiven Performance von 17,70 Prozent entspricht.
Bei 7,922 USD erreichte LINK am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 22.08.2025 bei 26,73 USD.
Redaktion finanzen.net
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