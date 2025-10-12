So viel Gewinn hätte eine Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einer frühen Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) gewesen.

Am 11.10.2020 notierte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0,017823 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in POL investiert hätte, hätte er nun 561 087,57 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Das Investment hätte nun einen Wert von 104 277,90 USD, da sich der Wert eines Coins am 11.10.2025 auf 0,1858 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 104 277,90 USD entspricht einer Performance von +942,78 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 0,1668 USD. Am 06.12.2024 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,7155 USD.

Redaktion finanzen.net