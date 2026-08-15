Langfristiges Investment 15.08.2026 11:03:17

So viel hätte eine Investition in Internet Computer von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätte eine Investition in Internet Computer von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Internet Computer-Einstieg müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 26.10.2021 lag der Kurs von Internet Computer bei 46,84 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in ICP investiert worden wären, hätte man nun 2,135 Internet Computer im Portfolio. Mit dem ICP-USD-Kurs vom 14.08.2026 gerechnet (2,240 USD), wäre das Investment nun 4,783 USD wert. Mit einer Performance von -95,22 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 2,021 USD und wurde am 01.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 8,964 USD und wurde am 08.11.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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