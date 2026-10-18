POL-Anlage im Blick 18.10.2026 19:43:14

So viel hätte eine Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investition von vor 1 Jahr gekostet

So viel hätte eine Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investition von vor 1 Jahr gekostet

So viel hätten Investoren mit einer frühen Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) verlieren können.

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wurde gestern vor 1 Jahr bei 0,1863 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in POL investiert worden wären, hätte man nun 536,73 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 49,63 USD, da sich der Wert von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 17.10.2026 auf 0,092461 USD belief. Damit wäre das Investment um 50,37 Prozent gesunken.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,068407 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Am 26.10.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,2025 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: sdx15 / Shutterstock.com

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