So viel Verlust hätte ein Investment in Tezos von vor 5 Jahren eingefahren

Gestern vor 5 Jahren war ein Tezos 2,104 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in XTZ investiert worden wären, hätte man nun 47,52 Tezos im Portfolio. Da sich der Kurs von XTZ-USD gestern auf 0,4942 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23,48 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 76,52 Prozent verringert.

Bei 0,4704 USD erreichte der Coin am 01.12.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 15.12.2024 erreicht und liegt bei 1,506 USD.

Redaktion finanzen.net