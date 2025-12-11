|Anlage im Check
|
11.12.2025 11:03:13
So viel Verlust hätte ein Investment in Tezos von vor 5 Jahren eingefahren
Gestern vor 5 Jahren war ein Tezos 2,104 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in XTZ investiert worden wären, hätte man nun 47,52 Tezos im Portfolio. Da sich der Kurs von XTZ-USD gestern auf 0,4942 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23,48 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 76,52 Prozent verringert.
Bei 0,4704 USD erreichte der Coin am 01.12.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 15.12.2024 erreicht und liegt bei 1,506 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: AlekseyIvanov / Shutterstock.com,leksiv / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1738
|
-0,0002
|
|
-0,01
|Japanischer Yen
|
182,84
|
0,2300
|
|
0,13
|Britische Pfund
|
0,8764
|
-0,0003
|
|
-0,03
|Schweizer Franken
|
0,9329
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Hongkong-Dollar
|
9,1365
|
0,0011
|
|
0,01
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.