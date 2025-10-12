|Rentable WLD-Investition?
|
12.10.2025 19:43:13
So viel Verlust hätte eine Investition in Worldcoin von vor 1 Jahr bedeutet
Am 11.10.2024 kostete Worldcoin 1,925 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in WLD investiert worden wären, hätte man nun 5 195,88 Worldcoin im Portfolio. Da sich der WLD-USD-Kurs gestern auf 0,9169 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 764,14 USD wert. Damit beträgt die Performance der Investition -52,36 Prozent.
Am 08.04.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,6161 USD. Bei 3,924 USD erreichte Worldcoin am 06.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
