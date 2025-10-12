So viel Verlust hätte eine Investition in Worldcoin von vor 1 Jahr bedeutet

Bei einer frühen Investition in Worldcoin hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 11.10.2024 kostete Worldcoin 1,925 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in WLD investiert worden wären, hätte man nun 5 195,88 Worldcoin im Portfolio. Da sich der WLD-USD-Kurs gestern auf 0,9169 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 764,14 USD wert. Damit beträgt die Performance der Investition -52,36 Prozent.

Am 08.04.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,6161 USD. Bei 3,924 USD erreichte Worldcoin am 06.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net