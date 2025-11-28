So viel Wert wäre mit einem Investment in Uniswap von vor 1 Jahr verloren gegangen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Uniswap-Engagement verlieren können.

Uniswap wurde gestern vor 1 Jahr bei 13,48 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in UNI investiert hätte, befänden sich nun 74,16 Uniswap in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 27.11.2025 455,43 USD wert gewesen, da der UNI-USD-Kurs bei 6,141 USD lag. Das entspricht einer Abnahme von 54,46 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 08.04.2025 bei 4,765 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Uniswap am 08.12.2024 bei 18,66 USD.

Redaktion finanzen.net